В Крыму отреагировали на планы Украины изменить статус полуострова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "ритуальным действием в духе киевского режима" сообщения о проекте изменений в Конституции Украины относительно статуса Крыма.

Ранее в эфире "5 канала" депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь рассказал, что президент Петр Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений относительно статуса Крыма.

"Это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что "работают по статусу Крыма", завтра объявят, что изменили статус, ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные "перемоги". Это одно из важных условий существования режима", — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Аксенова, если украинские власти "не будут создавать шумовые эффекты в информационном пространстве, не только по Крыму, а по всем направлениям, связанным с Россией, западные спонсоры просто перестанут давать им деньги", а собственный народ начнет задавать опасные вопросы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина не признала итогов крымского референдума о присоединении к России и считает Крым украинской автономной республикой, а территорию оккупированной.