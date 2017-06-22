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    Зарубежье

    Мы не боимся попасть под санкции: чехи помогут Крыму с водой

    (обновлено: )460121
    Запустим проект в 2018 году - есть наметки, что международная группа займется вопросами очистки загрязненной воды, ее повторного использования в технической сфере, говорит чешский политик.
    Бутылки с минеральной водой
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Крым продолжает испытывать нехватку пресной воды. В настоящее время в Чехии, где накоплен хороший опыт ирригационных работ, создается международная группа  – ученых и практиков, которые смогли бы помочь Крыму "не превратиться в пустыню". Но не опасаются ли чешские специалисты подпасть под санкции из-за сотрудничества с  властями Крыма?

    Проблему Sputnik прокомментировал Ярослав Холик (Jaroslav Holík),  заместитель  председателя Комитета по защите окружающей среды Палаты депутатов Чешской Республики, инициатор создания международной группы по ирригации Крыма.

    Стационарная бетонная дамба на Северо-Крымском канале в Херсонской области
    khoda.gov.ua
    … и высушить. Крым без воды – стратегия возврата территорий

    — Весной этого года я посетил Крым и обнаружил, что перекрыты шлюзы канала, который поставлял воды Днепра  на поля центральной и северной части Крыма. Пресной воды крымчанам очень не хватает. Из-за этого здесь отказываются от  выращивания риса, который требует  интенсивного орошения. Приходится переходить на иные, не столь  требовательные к увлажнению почвы сельскохозяйственные культуры. И я подумал, почему бы нашим ирригаторам не помочь Крыму, как  мы  помогли и помогаем Израилю. Там совместными усилиями удалось отвоевать у пустыни территории, на которых раньше ничего не росло, а сейчас высаживают особые виды деревьев, не требующие  интенсивной поливки, возникают целые леса. В Израиле используются передовые водосберегающие технологии, такие, как капельное водоснабжение, налажена интенсивная переработка сточных вод с целью дальнейшего их использования. Словом, в Израиле, Чехии, России есть специалисты, совместными усилиями которых можно попытаться решить проблему водоснабжения и орошения Крыма. Чтобы он не превратился в еще одну пустыню. Сейчас пытаемся составить такую  международную группу. Причем, подчеркну, здесь нет никакой политики, лишь желание  сохранить удивительный по красоте, природный уголок нашей планеты. 

    Есть ли уже какие-то конкретные сроки начала работы группы?

    — Осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы обсудим все необходимые нюансы и определим конкретные сроки. В любом случае, раньше должны пройти парламентские выборы. Думаю, запустим проект в 2018 году. Есть уже наметки, чем конкретно могла бы заняться международная группа, а именно, вопросами очистки загрязненной воды, ее повторного использования в технической сфере. Кроме того, планируется создание каналов, которые будут препятствовать стеканию воды с гор в море.

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    Не  опасаются ли специалисты оказаться под санкциями ЕС, работая в Крыму? 

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Переговоры в Вашингтоне: Порошенко поднимет тему Крыма — Кирюхин

    — Меня этот вопрос не волнует, ну, запретила мне Украина въезд на ее территорию на 5 лет — и что? Повторяю, речь не идет с нашей стороны о политическом демарше, а только сугубо о проблеме охраны  окружающей среды, о спасении от обезвоживания уникального  полуострова Крым.

    В Европе все больше сторонников отмены санкций. Реально ли ослабление блокады Крыма с дальнейшим признанием его частью России?

    — Возможно, я так только "за"! Ведь уход автономной республики Крым из состава Украины  и присоединение  ее к России состоялось легальным путем. Был референдум, за ходом которого следили наблюдатели из  23 стран мира. И том числе, и три представителя Чешской Республики:  депутаты Милан Шарапатка (Úsvit), Станислав Беркович (ANO)  и староста Высокого Мыта Милослав Соушек (ČSSD). Они подтвердили, что никаких нарушений в ходе голосования не обнаружилось, правда, некоторые наши СМИ все потом  извратили. Но лично я склонен доверять мнению чешских очевидцев. 

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