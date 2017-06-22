Мы не боимся попасть под санкции: чехи помогут Крыму с водой

РИА Новости Украина

Крым продолжает испытывать нехватку пресной воды. В настоящее время в Чехии, где накоплен хороший опыт ирригационных работ, создается международная группа – ученых и практиков, которые смогли бы помочь Крыму "не превратиться в пустыню". Но не опасаются ли чешские специалисты подпасть под санкции из-за сотрудничества с властями Крыма?

Проблему Sputnik прокомментировал Ярослав Холик (Jaroslav Holík), заместитель председателя Комитета по защите окружающей среды Палаты депутатов Чешской Республики, инициатор создания международной группы по ирригации Крыма.

— Весной этого года я посетил Крым и обнаружил, что перекрыты шлюзы канала, который поставлял воды Днепра на поля центральной и северной части Крыма. Пресной воды крымчанам очень не хватает. Из-за этого здесь отказываются от выращивания риса, который требует интенсивного орошения. Приходится переходить на иные, не столь требовательные к увлажнению почвы сельскохозяйственные культуры. И я подумал, почему бы нашим ирригаторам не помочь Крыму, как мы помогли и помогаем Израилю. Там совместными усилиями удалось отвоевать у пустыни территории, на которых раньше ничего не росло, а сейчас высаживают особые виды деревьев, не требующие интенсивной поливки, возникают целые леса. В Израиле используются передовые водосберегающие технологии, такие, как капельное водоснабжение, налажена интенсивная переработка сточных вод с целью дальнейшего их использования. Словом, в Израиле, Чехии, России есть специалисты, совместными усилиями которых можно попытаться решить проблему водоснабжения и орошения Крыма. Чтобы он не превратился в еще одну пустыню. Сейчас пытаемся составить такую международную группу. Причем, подчеркну, здесь нет никакой политики, лишь желание сохранить удивительный по красоте, природный уголок нашей планеты.

Есть ли уже какие-то конкретные сроки начала работы группы?

— Осенью этого года в Прагу приедет делегация из Крыма, включающая профильных специалистов, предпринимателей и политиков, с которыми мы обсудим все необходимые нюансы и определим конкретные сроки. В любом случае, раньше должны пройти парламентские выборы. Думаю, запустим проект в 2018 году. Есть уже наметки, чем конкретно могла бы заняться международная группа, а именно, вопросами очистки загрязненной воды, ее повторного использования в технической сфере. Кроме того, планируется создание каналов, которые будут препятствовать стеканию воды с гор в море.

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Не опасаются ли специалисты оказаться под санкциями ЕС, работая в Крыму?

— Меня этот вопрос не волнует, ну, запретила мне Украина въезд на ее территорию на 5 лет — и что? Повторяю, речь не идет с нашей стороны о политическом демарше, а только сугубо о проблеме охраны окружающей среды, о спасении от обезвоживания уникального полуострова Крым.

В Европе все больше сторонников отмены санкций. Реально ли ослабление блокады Крыма с дальнейшим признанием его частью России?

— Возможно, я так только "за"! Ведь уход автономной республики Крым из состава Украины и присоединение ее к России состоялось легальным путем. Был референдум, за ходом которого следили наблюдатели из 23 стран мира. И том числе, и три представителя Чешской Республики: депутаты Милан Шарапатка (Úsvit), Станислав Беркович (ANO) и староста Высокого Мыта Милослав Соушек (ČSSD). Они подтвердили, что никаких нарушений в ходе голосования не обнаружилось, правда, некоторые наши СМИ все потом извратили. Но лично я склонен доверять мнению чешских очевидцев.