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    Киев

    В Киеве отпразднуют День крымскотатарского национального флага

    (обновлено: )2602
    В столице планируется торжественное шествие по Крещатику, которое завершится митингом на Майдане Незалежности. Также будет организован традиционный автопробег от станции метро "Шулявская" до Бессарабки.
    День крымскотатарского флага в центре Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, в Киеве будут праздновать День крымскотатарского национального флага, сообщает "Укринформ".

    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве

    В столице планируется торжественное шествие по Крещатику, которое завершится митингом на Майдане Незалежности. Также будет организован традиционный автопробег от станции метро "Шулявская" до Бессарабки.

    Также и в других городах Украины пройдут торжественные мероприятия по случаю празднования Дня крымскотатарского флага.

    В связи с праздником глава Меджлиса и народный депутат Украины Рефат Чубаров обратился с речью к крымскотатарскому народу.

    Напомним, впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Обновлен 30 июня 1991 года, после принятия Украиной независимости.

    Как сообщалось ранее, в феврале в Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в Крыму. Колонну возглавили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, в частности, его председатель Рефат Чубаров, Эскандер Бариев.

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