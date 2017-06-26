В Киеве отпразднуют День крымскотатарского национального флага

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, в Киеве будут праздновать День крымскотатарского национального флага, сообщает "Укринформ".

В столице планируется торжественное шествие по Крещатику, которое завершится митингом на Майдане Незалежности. Также будет организован традиционный автопробег от станции метро "Шулявская" до Бессарабки.

Также и в других городах Украины пройдут торжественные мероприятия по случаю празднования Дня крымскотатарского флага.

В связи с праздником глава Меджлиса и народный депутат Украины Рефат Чубаров обратился с речью к крымскотатарскому народу.

Напомним, впервые крымскотатарский флаг был принят Курултаем крымских татар в 1917 году, сразу после Февральской революции. Обновлен 30 июня 1991 года, после принятия Украиной независимости.

Как сообщалось ранее, в феврале в Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в Крыму. Колонну возглавили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, в частности, его председатель Рефат Чубаров, Эскандер Бариев.