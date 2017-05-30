Национальная автономия крымских татар. А кто после них?

Денис Гаевский, обозреватель

Президент Петр Порошенко, выступая 18 мая на вечере-реквиеме в День памяти жертв депортации крымских татар, заявил, что Конституционная комиссия (возглавляемая премьер-министром Гройсманом) приняла решение о создании рабочей группы по наработке предложений относительно изменения Конституции Украины в разделе Х "Автономная Республика Крым". Это было названо первым шагом в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

Впрочем, практически аналогичное заявление общество уже слышало примерно год назад – выдвигались даже предложения создать автономию на юге Херсонской области с центром в Геническе (что наверняка не вызвало одобрение местных элит). Но с того момента никаких реальных шагов в части внесения изменений в Конституцию Украины сделано не было. Согласно законодательно определенной процедуре, проект изменений сперва направляется в Конституционный суд (для чего требуется 226 голосов в Верховной Раде), в случае удовлетворительного решения последнего парламент должен найти уже полновесных 300 голосов для утверждения изменений.

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То есть, процесс конституционных изменений – отнюдь не быстрый, и совершенно не факт, что будет завершен до плановых выборов президента и парламента в 2019 году (после проведения которых данный вопрос может быть снят с повестки дня). Если и вовсе состоится: ведь вся нехитрая тактика нынешней власти – раздавая громкие обещания, максимально тянуть время (используемое для личного обогащения), перекладывая принятий сколько-нибудь значимых решений на преемников.

Администрация президента Украины, twitter Президент Петр Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине депортации крымских татар

Учитывая общий уровень правовой культуры в Украине и отсутствие контроля Киева над Крымом, все законодательные изменения останутся лишь в тексте Х раздела Конституции и будут иметь декларативный характер. Также не получится власти расширить собственную социальную и электоральную базу, ведь на территории материковой Украины проживает максимум два-три десятка тысяч крымских татар.

Видимо, инициатива по созданию крымскотатарской автономии – всего лишь способ привлечь утрачиваемое внимание сильных мира сего к Украине. Тем более Киев пытается раскрутить в медийной плоскости решение Международного суда ООН в Гааге, предписывающее Москве обеспечить соблюдение языковых прав этнических украинцев и крымских татар в Крыму, а также обеспечить работу крымскотатарских организаций (в т.ч. Меджлиса) представив его как громадное достижение команды украинских юристов и дипломатов (хотя выходит так, что Москва должна выполнить решение, руководствуясь нормативно-правовыми актами РФ). Что в свою очередь является дополнительным козырем для выпрашивания западных кредитов и требования продлений санкций против РФ.

Кроме того, инициатива по созданию крымскотатарской автономии выглядит как очередной политтехнологический вброс власти, нацеленный на внутреннюю аудиторию. Таковыми также являются "церковные" законы и инициативы по запрету российских сайтов. Цель достаточно очевидна – переключить внимание стремительно беднеющего общества с жизненно важных вопросов, вроде земельной и пенсионной "реформ", внесения изменений в Кодекс законов о труде и Жилищный кодекс (в результате которых украинцев могут загнать в трудовое и коммунальное рабство), очередного витка повышения тарифов естественных монополий, антикоррупционных расследований.

Тем не менее, в погоне за собственными узкокорпоративными интересами власть, похоже, не осознает политико-правовых последствий "автономистских" инициатив. Создание крымско-татарской автономии станет прецедентом – если крымским татарам позволена национальная автономия, то почему на нее нельзя претендовать другим этносам, проживающим в Украине? Подобный вопрос поставят перед киевскими властями, как минимум, венгры и русины Закарпатья, а также румыны Черновицкой области и Бессарабии. А ведь как не вспомнить, что Будапешт и Бухарест проводят активную паспортизацию этнически родственного населения (а Варшава выдает карты поляка) и втягивают данные регионы Украины в собственное гуманитарное пространство. В то же время, предоставление, пускай и формальной, но национальной автономии крымским татарам усилит позиции Турции, которая будет располагать институционально оформленной точкой опоры для игры на украинском политическом поле.

Вместе с тем, создание автономии разрушит выстраиваемую властями концепцию безальтернативности унитарного статуса Украины, являющейся "священной коровой" для правящего класса (не только нынешнего, но и предыдущего), и обессмыслит аргументы о невозможности предоставления особого статуса отдельным районам неподконтрольного ныне Донбасса и другим регионам страны (не единожды требовавших от центральных органов власти особого статуса/разграничения полномочий/децентрализации). Следовательно, внешнее давление на власть, заинтересованной в консервации нынешнего статуса-кво донбасского вопроса ("ни войны, ни мира"), в части выполнения Минских соглашений возрастет.

Словом, для власти "автономистская" инициатива создает дополнительные проблемы и не сулит практически никаких выгод. Прежде всего, реализация "автономистской" идеи не создает дополнительных окон возможностей для присвоения коррупционной ренты, что является ключевой (если не единственной) мотивацией украинских "верхов", обладающих психологией временщиков. А значит, местные "верхи" отложат данный вопрос в долгий ящик, одновременно задумавшись о более прибыльных инициативах.