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    Культура

    Порошенко одобрил поддержку кино на украинском и крымскотатарском языках

    (обновлено: )5502
    Порошенко заявил, что "право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке, единственное исключение для этого - крымскотатарский язык".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственной финансовой поддержке кинематографической продукции на украинском и крымскотатарском языках, сообщается в четверг на сайте главы государства.

    тизер фильма о Тарасе Шевченко
    видео канала Dergkino Ukraine на YouTube
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    "Есть принципиальная и четкая позиция — право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого — крымскотатарский язык", — заявил Порошенко, которого цитирует его сайт.

    Президент также сказал, что данный закон является "важным, ключевым элементом декоммунизации в культуре и кинематографии".

    Парламент Украины в сентябре 2016 года принял закон о государственной поддержке кинематографии.

    Документ предусматривает финансовую поддержку украинского кино и сериалов за счет средств местных бюджетов. По мнению авторов, закон позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с нынешних 2,5% до 25%.

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