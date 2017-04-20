Порошенко одобрил поддержку кино на украинском и крымскотатарском языках

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственной финансовой поддержке кинематографической продукции на украинском и крымскотатарском языках, сообщается в четверг на сайте главы государства.

"Есть принципиальная и четкая позиция — право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого — крымскотатарский язык", — заявил Порошенко, которого цитирует его сайт.

Президент также сказал, что данный закон является "важным, ключевым элементом декоммунизации в культуре и кинематографии".

Парламент Украины в сентябре 2016 года принял закон о государственной поддержке кинематографии.

Документ предусматривает финансовую поддержку украинского кино и сериалов за счет средств местных бюджетов. По мнению авторов, закон позволит увеличить долю украинских фильмов в кассовых сборах страны с нынешних 2,5% до 25%.