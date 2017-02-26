Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве

В Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в Крыму. Колонну возглавили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, в частности, его председатель Рефат Чубаров, Эскандер Бариев.

Участники шествия держали государственные флаги Украины и крымскотатарские флаги.

Читайте также: Deutsche Welle: реален ли план "Крым в аренду"

Марш прошел по центральным улицам Киева. В связи с этим перекрыли улицу Крещатик, а также те улицы, по которым проходил марш. Подобные акции прошли во многих городах Украины.