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    Фотоленты

    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве

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    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве
    Украинское фото

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    В Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающих в Крыму. Колонну возглавили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, в частности, его председатель Рефат Чубаров, Эскандер Бариев.

    Участники шествия держали государственные флаги Украины и крымскотатарские флаги.

    Читайте также: Deutsche Welle: реален ли план "Крым в аренду"

    Марш прошел по центральным улицам Киева. В связи с этим перекрыли улицу Крещатик, а также те улицы, по которым проходил марш. Подобные акции прошли во многих городах Украины.

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