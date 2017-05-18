Прокуратура Крыма подписала подозрение Сталину в геноциде крымских татар

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре отметили, что в декабре 2015 года было начато расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

"Сегодня прокурор в производстве подписала подозрение И.Сталину и Л.Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году. И это не только акт исторической справедливости. Впереди — поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов", — написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Напомним, День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.