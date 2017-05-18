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    Общество

    Прокуратура Крыма подписала подозрение Сталину в геноциде крымских татар

    (обновлено: )19907
    В ГПУ отметили, что в декабре 2015 года было начато расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.
    Сталин. Архивное фото
    RIA News Иван Шагин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР, сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

    Крымские татары развернули огромный национальный флаг. Архивное фото
    УНИАН Соколовская Инна
    День памяти жертв депортации народов Крыма. Справка

    В Генпрокуратуре отметили, что в декабре 2015 года было начато расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

    "Сегодня прокурор в производстве подписала подозрение И.Сталину и Л.Берии как организаторам геноцида крымско-татарского народа в 1944 году. И это не только акт исторической справедливости. Впереди — поиск и привлечение к ответственности живых исполнителей преступных приказов", — написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

    Напомним, День памяти жертв депортации народов Крыма ежегодно походит 18 мая. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного совета Крыма в 1994 году.

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