наверх
26.06.201702:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Правительство Крыма обратилось в ОБСЕ по поводу провокаций на границе

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (138)

    (обновлено: )119
    По словам главы комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границе в районе Крыма.
    Заур Смирнов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Мониторинговой миссии ОБСЕ стоит "образумить киевские власти" в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, заявил РИА Новости глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

    Воздушные шары с символом крымскотатарского флага в центре Киева
    Украинское фото
    Национальная автономия крымских татар. А кто после них?

    Ранее в ЛНР заявили, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

    "У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границе в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его словам, не исключено, что к подготовке провокаций, кроме украинских спецслужб, будут привлечены радикалы из добровольческого батальона, созданного одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина не признала итогов крымского референдума о присоединении к России и считает Крым украинской автономной республикой, а территорию оккупированной.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Дело Гужвы. Арест
    Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против