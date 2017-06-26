Правительство Крыма обратилось в ОБСЕ по поводу провокаций на границе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Мониторинговой миссии ОБСЕ стоит "образумить киевские власти" в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма, заявил РИА Новости глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские спецслужбы готовят провокации против наблюдателей СММ ОБСЕ на границе с Крымом.

"У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границе в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт. Призываем мониторинговые миссии образумить киевские власти", — сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, не исключено, что к подготовке провокаций, кроме украинских спецслужб, будут привлечены радикалы из добровольческого батальона, созданного одним из организаторов блокады крымского полуострова Ленуром Ислямовым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина не признала итогов крымского референдума о присоединении к России и считает Крым украинской автономной республикой, а территорию оккупированной.