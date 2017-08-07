Более 108 тыс крымчан остались без света после ввода графика отключений

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Более 108 тысяч человек остались без электричества в Крыму и Севастополе в результате ввода графика временного отключения электропотребления, следует из материалов Минэнерго РФ.

В частности в Севастополе остались без электричества 24,8 тысячи человек, в Республике Крым — 83,9 тысячи.

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В понедельник ведомство сообщило, что энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления. В частности, 7 августа с 20.22 до 20.41 диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт.

Ранее сообщалось, что наивысший уровень пожарной опасности установлен в Крыму, в связи с чем ограничено посещение лесов. На Крымский полуостров пришла аномально жаркая погода. На ближайшие дни объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре, максимальная температура воздуха составит 38-40 градусов.