У Турчинова не хватило политической воли остановить захват Крыма - Маломуж

У нынешнего секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко не хватило политической воли дать разрешение на арест сепаратистов и остановить оккупацию Крыма, заявил бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николая Маломуж.

"У Турчинова и Наливайченко не хватило воли одобрить план по задержанию руководителей крымских сепаратистов, не дожидаясь решения СНБО. Предлагалось привлечь 5500 милиционеров из центральных и западных областей и 3500 из "Альфы". В течение ночи их должны были завезти в Крым. Они должны были задержать всех объектов разработок. Согласно Конституции, они должны были это сделать, а не советоваться о том, Путин нападет или нет. Дело не только в свободе. Здесь есть перспективы расследования, почему эти должностные лица не действовали, возможно были какие-то внешние воздействия", — сказал Маломужв эфире телеканала ZIK.

По его словам, украинские спецслужбы сразу передали руководству государства всю информацию о крымских сепаратистах, однако она была проигнорирована.

"Разведка и СБУ с самого начала имели всю информацию о работе и России, и западных спецслужб, Турции и Румынии. Она была передана руководителям государства. Все было так же, как в 1993-1994, когда (Юрий — Ред.) Мешков и компания планировали захватить Крым. Тогда я этим занимался. Мы провели спецоперации, и были задержаны сепаратисты. Эта же модель предлагалась Турчинову и Наливайченко. СБУ, согласно Конституции, она ответственна за подавление экстремизма, сепаратизма и шпионажа. Эта работа не была проведена", — отметил разведчик.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.