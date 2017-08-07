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    В Крыму установили наивысший уровень пожароопасности и закрыли леса

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    На Крымский полуостров пришла аномально жаркая погода. На ближайшие дни объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре, максимальная температура воздуха составит 38-40 градусов.
    Окрестности горы Ай-Петри
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Наивысший класс пожарной опасности установлен в Крыму, в связи с чем ограничено посещение лесов, сообщил начальник главка МЧС России по региону Сергей Шахов.

    На Крымский полуостров пришла аномально жаркая погода. На ближайшие дни объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре, максимальная температура воздуха составит 38-40 градусов.

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    "В связи с тем, что на полуострове установлен наивысший V класс пожарной опасности, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день", — приводит слова Шахова пресс-служба ведомства.

    Исключением является сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда.

    В лесах строго запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ.

    Шахов подчеркнул, что для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование горнолесных массивов. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

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    Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа на фестивале в Балаклаве. Прокуратура Украины открыла уголовное производство против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

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