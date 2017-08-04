На сына бывшего директора "Энергоатома" надели электронный браслет

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева постановил взять сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" Артема Кима под круглосуточный домашний арест сроком на два месяца, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина, представлявший в суде сторону обвинения.

По его словам, Ким, который также является бойфрендом певицы Даши Астафьевой, будет носить электронный браслет слежения.

"Круглосуточный домашний арест с браслетом", — сказал прокурор.

Кроме этого, на Кима возложили ряд обязательств, в частности — прибывать в суд по первому вызову, сдать паспорта для выезда за границу, сообщать следователям и суду об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими участниками уголовного производства и свидетелями.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что "Нафтогаз Украины", "Укрзализница" и оператор АЭС "Энергоатом" задолжали украинским банкам более 3 миллиардов долларов.