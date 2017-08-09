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    Экономика

    В Минэнерго заявили о снижении цены на электроэнергию

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    По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс Украины, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики.
    Линии электропередач. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Есть все основания говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире "112 Украина".

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс нашего государства, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики, за счет решений, принятых, в частности изменениями состава в летний период тепловой генерации. Поэтому есть все основания для того, что мы можем говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, но НКРЭКУ будет его просчитывать", — сказал Насалик.

    Кроме того, министр также допустил снижение цены на газ.

    "Мы говорим о цене на газ, она остается стабильной, и мы говорим о том, что она может снизиться. Мы учитываем, в том числе последние 12 месяцев, как росла общая цена. Можно рассматривать изменение цены на газ, потому что хаб плюс транзит в Украине — это та самая формула "Роттердам плюс", — добавил министр.

    Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозировал успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года.

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