В Минэнерго заявили о снижении цены на электроэнергию

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Есть все основания говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире "112 Украина".

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"Баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс нашего государства, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики, за счет решений, принятых, в частности изменениями состава в летний период тепловой генерации. Поэтому есть все основания для того, что мы можем говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, но НКРЭКУ будет его просчитывать", — сказал Насалик.

Кроме того, министр также допустил снижение цены на газ.

"Мы говорим о цене на газ, она остается стабильной, и мы говорим о том, что она может снизиться. Мы учитываем, в том числе последние 12 месяцев, как росла общая цена. Можно рассматривать изменение цены на газ, потому что хаб плюс транзит в Украине — это та самая формула "Роттердам плюс", — добавил министр.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозировал успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года.