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    Землянский: цены на газ и уголь нужно пересмотреть

    (обновлено: )26520
    Правительство должно инициировать пересмотр формулы ценообразования не только на газ, но и на уголь, считает Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Заявления Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что так называемая формула "Роттердам+" применяется незаконно относительно значительного количества угля, может привести к пересмотру формулы ценообразования на уголь, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

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    В частности, Сытник сообщил, что формула применяется к углю, поставляемому из-за рубежа, но по изъятым документам, только 3% угля официально импортировалось. Сама же формула, сообщил Сытник, применяется к 100% угля.

    "Вопрос формульного ценообразования возник в 14 году, сразу после подписания коалиционного соглашения. Формулы определения цен на газ и уголь были  окончательно сформированы и утверждены весной 16 года украинским правительством и были зафиксированы во всех меморандумах с МВФ, как структурные маяки. То есть, Украина брала на себя обязательства по реализации рыночных механизмов ценообразования на газ и уголь", — отметил Землянский.

    facebook.com/Валентин Землянский
    Скрин - Землянский - О текущем моменте отечественного популизьма

    По словам эксперта, далее совпадения заканчиваются и начинаются принципиальные различия. В частности, импортный паритет на газ по формуле NCG+ был установлен исключительно для населения, что привело к практически 10-кратному росту тарифов на газ для бытовых потребителей за последние три года.

    "Более того, правительство в ручном режиме пытается откорректировать формулу, о чем не так давно уведомило МВФ. Роттердам+ был установлен для производителей тепловой генерации и напрямую не влиял на тарифы для населения, поскольку решение об их увеличении были приняты задолго до появления угольной формулы. И кстати, мы по прежнему отстаем по тарифам на э/э от Европы (в отличие от газа). Действующий максимальный тариф 0,054 евроцента против 0,2 евроцентов за киловатт-час, что является явной недоработкой действующего правительства и профильного министерства. Но это уже другая история формульного подхода к формированию тарифов для населения", - заявил Землянский.

    Уголь
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    "Роттердам+" - формула обмана

    Эксперт задается вопросом, почему формула NCG+, по которой формируется цена на 100% газа для населения, а импорт составляет всего 20%, является вполне себе законной?

    "Логика формульного подхода как раз и состояла в устранении ценового диспаритета между производителями и формированием полноценного рынка. Если расследовать Роттердам+, то в совокупности с NCG+, поскольку они полностью идентичны.

    Засим предлагаю не останавливаться на достигнутом. Вслед за предложениями о пересмотре формульного ценообразования на газ, которые были отправлены в адрес МВФ, срочно отправлять аналогичные по углю (а то чего НАБУ только переживает по данному поводу). Мол, извините, дорогие товарищи кредиторы, рынка не получилось, будем рисовать тарифы с учетом текущего политического момента и революционной целесообразности", - отметил Землянский.

    По его словам, реализовать программы МВФ, как и создать привлекательный инвестклимат под революционную целесообразность вряд ли получится.

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