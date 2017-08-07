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    Экономика

    Новая модель рынка электроэнергии. Цена для украинцев вырастет - Марунич

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Украина планирует интегрироваться с европейской системой НТСО, а в ЕС низких цен на электричество не бывает.
    Дмитрий Марунич. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Новая модель рынка электроэнергии может заработать уже через два года. Так считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он говорит, что к переходу на эту новую модель Украина будет готова в конце 2019 года, поскольку она требует очень много системных изменений.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как переход на новую модель рынка электроэнергии повлияет на конечного потребителя, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Один большой деятель заявил, что цена для потребителей снизится после реализации этих мероприятий. Я откровенно вам скажу: нет, не снизится. Она вырастет. Потому что, во-первых, нужно быть реалистом и понимать, мы даже не можем посчитать сейчас, насколько вырастет. Потому что если курс нацвалюты будет и далее снижаться, то будут всякие неприятные последствия. Почему она вырастет? Потому что мы еще параллельно с этим законом планируем интегрироваться с европейской энергосистемой ENTSO-E, "Укрэнерго" программу эту уже фактически обнародовало. А там низких цен на электричество не будет в принципе", — отметил эксперт.

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