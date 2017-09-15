НКРЭКУ: в Украине самые высокие в Европе тарифы на свет

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе, сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Длительное время, в течение 25 лет были очень теплые и отцовские слова о защите потребителя. И сейчас тарифы на электроэнергию в Украине наибольшие в Европе", — сказал Вовк.

Он отметил, что принятый Верховной Радой закон "О рынке электрической энергии" позволит перейти от плановой экономики в энергетике к рыночной, в результате чего потребитель сможет получить конкурентную цену на качественные услуги.

"Мы уверены, что в результате будет установлена справедливая цена на качественные стабильные услуги", — отметил Вовк.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что есть все основания говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию.