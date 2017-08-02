Эксперт назвал причину подорожания электроэнергии и тепла

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В рамках подготовки к отопительному сезону "Центрэнерго" договорилась о поставках из США 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы.

Причем первые 85 тысяч тонн должны прибыть в порт "Южный" в начале сентября.

А как обстоят дела с готовностью коммунальщиков и подготовкой теплосетей к отопительному сезону, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

Прокомментируйте возможные тарифы для населения на отопление и электроэнергию?

— Действительно, покупая уголь гораздо дороже, чем он сейчас заложен у нас в тарифе, мы все помним о том, как говорили о формуле "Роттердам+", говорили о цене угля, который мы закупали, антрацитовой группы с оккупированных территорий, но цена была гораздо ниже, чем сейчас мы покупаем из США. Естественно, что это потянет за собой обращение тех компаний, которые вырабатывают электроэнергию, тепло, в НКРЭ с тем, чтобы повышать стоимость электроэнергии и повышать стоимость того тепла, которое вырабатывается именно из угля антрацитовой группы. Для этого есть все необходимые рыночные основания, чтобы они могли обращаться за повышением цены. Но давайте не забывать, что у нас энергетический рынок работает в определенном балансе. Наше тепло, электроэнергия, они состоят из целого ряда составляющих, и для генерации используются и атомная энергетика, и гидроэнергетика, и альтернативная энергетика, которая, кстати, намного дороже, потому что действует зеленый тариф, и также действует и уголь газовой группы, и антрацитовой группы. Естественно, что может быть это не будет такое прямое подорожание глобальное, с точки зрения подорожания угля, но в целом это может сказаться на рынке, и определенное подорожание все-таки возможно.

В правительстве уже допускают повышение цен на газ, в том числе, на величину инфляции. А в этом году это, по прогнозам, до 10%.

— Давайте не забывать, что у нас цена на газ регулируется непосредственно правительством. То есть Кабмин определяет саму цену. Дальше к ней добавляется цена транспортировки — это уже предмет регулирования НКРЭ — и распределение. Соответственно, Кабмину выгодно подымать цену, для того чтобы получать дополнительные доходы в госбюджет не только напрямую от "Нефтегаза", но опять же — от налога на добавленную стоимость, деньги нужны также для выплаты субсидий, ведь мы прекрасно понимаем, что деньги на субсидии заложены, но их нужно откуда-то брать. Вот один из таких источников пополнения этих средств, в общем-то, есть отчисления от налогообложения и повышение цены на сам газ. Почему, потому что выравнивая в цене газ украинского производства с экспортным, мы фактически получаем колоссальные прибыли, то есть отчисления непосредственно в бюджет. Естественно, Кабмин, проводя чисто математический расчет, понимает, что увеличение цены, допустим, газа на индекс инфляции позволяет увеличить доходы в бюджет от этой услуги на определенную сумму, и рассчитывает, каким образом они её собираются потратить. То есть рыночных оснований для повышения цены как таковых нет, потому что у нас нет рынка газа как такового.

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Почему тогда премьер заявляет, что возможно повышение цены на газ, пусть и на уровень инфляции?

— Мы же понимаем, что эти заявления связаны только с необходимостью пополнения бюджета. То есть, ищутся такие пути, непрямые, которые население должно понять и воспринять, для того чтобы фактически получить средства в госбюджет. То есть политика премьера понятна, вопрос в том, что нам, как населению, непонятно вообще, каким образом формируется эта цена на газ, и почему она должна индексироваться на индекс инфляции, например, а не соответствовать каким-то рыночным условиям, почему она не может быть в свободном рынке компаний, которые добывают газ и могут его продавать, конкурировать между собой, как украинские компании, так и компании с иностранным капиталом.

В НКРЭ говорят, что 4 августа планируют вновь обсудить возможное введение абонплаты на подключение к газовым сетям. Введут ли в этот раз абонплату на подключение к газовым сетям? Вызовет ли это увеличение платежек для украинцев?

— Во-первых, я думаю, что все-таки введут, потому что это было одно из требований во-первых МВФ, во-вторых это была такая необходимость введения такой системы, потому что фактически люди начинают экономить, и мы имеем снижение потребления газа, соответственно снижение стоимости обслуживания сетей, которое заложено в общей стоимости, соответственно облгазы недополучают те средства, которые они должны получать, и имеет место сезонность получения этих средств, то есть мы прекрасно понимаем, что пики использования газа припадают на отопительный сезон, фактически это конец осени, зима, начало весны. И в это время фактически проходят все платежи. Но обслуживать систему нужно круглый год, соответственно, деньги облгазам нужны постоянно и стабильно, чтобы содержать штат, обслуживать всю систему, и давайте не забывать, что тот же Кабмин с Нового года поднял минимальную зарплату, соответственно, зарплата всего персонала должна быть индексирована. Соответственно, нужны средства на содержание этих всех сетей, на выплату зарплаты, которых сейчас не хватает, поэтому это такая мера довольно вынужденная, для того чтобы получить гарантированный доход в виде абонплаты за обслуживание всех этих сетей вне зависимости от количества потребляемого населением газа. И естественно, что для целого ряда потребителей это потянет за собой увеличение платежек, размер оплаты в платежках. Для части потребителей это приведет к уменьшению стоимости платежки, потому что люди, которые потребляют больше газа, то есть много газа, их платежки уменьшаться, потому что появится абонплата и уменьшение стоимости самого газа. Здесь зависит уже от количества потребления самого газа непосредственно.

Скриншот видео Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

В последние годы очень много говорят о необходимости модернизации тепловых сетей, теплоэффективности, энергоэффективности и так далее. За время между отопительными сезонами, что-то сделано для этого?

— Конечно, какие-то процессы происходят, то есть какие-то определенные действия по энергомодернизации происходят, но уровень совсем минимальный. И по большому счету, тут тоже есть свое объяснение. Нам в первую очередь необходимо сделать энергоэффективными конкретно наши здания, дома, чтобы понимать общий баланс потребления. Нет смысла проводить реконструкцию полностью всех сетей, в первую очередь, а потом уже проводить реконструкцию и делать энергоэффективными наши жилища, потому что в результате мы получим ситуацию, когда затраты на реконструкцию наших сетей не покроют всех тех объемов, которые мы должны будем получать.

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В силу вступил закон о коммерческом учете тепла — то есть об обязательной установке счетчиков на тепло, газ, воду, и т.д. Само принятие этого закона действительно что-то меняет?

— На самом деле, тут попытались дожать ситуацию, потому что ряд городов и так уже имели счетчики. На самом деле в законе больше идет речь об общедомовых счетчиках, и более решается ряд таких острых проблем, связанных с индивидуальным учетом и с расчетами стоимости и тем, кто, каким образом будет рассчитываться и оплачивать потери, которые есть, тепла внутри самого дома. Поэтому большинство городов уже имели такие счетчики. Есть ряд городов, где количество зданий, на которых стояли эти счетчики, оно минимально. Но опять же, была решена проблема, все-таки, за чьи же деньги должна происходить установка таких счетчиков. Потому что раньше это осуществлялось, там был, кто только за это не оплачивал. И местные советы, и сам потребитель, и компания, которая предоставляла услугу. Сейчас четко определено, что общедомовые счетчики должна ставить компания, которая предоставляет услугу, но за средства потребителей. То есть это должно быть разбросано в счетах на потребителей, на определенный период, и после этого потребитель еще должен нести ответственность за сохранность такого счетчика, за сохранность пломб и т.д. Но поверку таких счетчиков должен проводить за свой счет, и это должно быть заложено в тарифе, оно в общем-то и было заложено, сама уже компания, которая предоставляет конкретную услугу — тепло, вода либо газ.

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Напомним, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил в эфире "ГС", что Украина сможет говорить о энергонезависимости, только если наладит угледобычу на своей территории.