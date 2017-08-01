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    Общество

    Год без света. В три прифронтовых поселка вернули электричество

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (77)

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    Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения. Жители этих населенных пунктов жили без света, так как в результате обстрелов была повреждена электросеть.
    Электричество в Донбассе
    Павел Жебривский/Facebook

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Три подконтрольных Киеву населенных пункта у линии соприкосновения в Донбассе подключили к электроснабжению после того, как они более года оставались без света из-за обстрелов, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Павел Жебривский/Facebook
    Павел Жебривский с жителями сел, которым вернули электричество

    "Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения. Более года эти населенные пункты жили без света, в результате обстрелов… была повреждена электросеть. Мы долго работали по линии СЦКК, пытаясь получить гарантии безопасности для ремонтников — 600 метров там надо было восстановить, мы бы провели эти работы за несколько дней", — написал он на своей странице в Facebook.

    Павел Жебривский/Facebook, 1 августа 2017

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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