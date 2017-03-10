Политолог о веерных отключениях и других страданиях

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На улице Владимирской в Киеве 9 марта пребывало огромное количество представителей НГУ и военной техники, проезжая часть была перекрыта. Причиной такого собрания правоохранителей был тот факт, что националистические силы по случаю дня рождения Кобзаря собрались в парке имени Шевченко, у памятника поэту.

Тем временем металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" испытывает нехватку угля, который является критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок. Подобное происходит и на других предприятиях страны.

Также полиция запретила ввоз на территорию Донецкой области оружия, даже если есть разрешение на его владение. Представители штаба торговой блокады неподконтрольной части Донбасса ответили на такое решение заявлением, что данный запрет является незаконным, выполнять такой приказ они не собираются.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Антон Колесников.

О ШЕВЧЕНКОВСКИХ ДНЯХ И ОБЪЕДИНЕНИИ НАЦИОНАЛИСТОВ

"Правый сектор", партия "Национальный корпус" и ВО "Свобода" планировали подписать манифест украинских националистов по случаю дня рождения Кобзаря. Участие в мероприятии приняли около 300 активистов. При этом к данному мероприятию с усиленными мерами безопасности отнеслись украинские правоохранители.

Почему, когда правые силы собираются в центре Киева, государство так бережно подходит к этому процессу?

— Это вполне естественно, если вспомнить, во-первых, те лозунги, под которыми выступают эти правые силы, а также стиль их поведения, стиль проведения массовых акций уличных, в том числе в Киеве. В том, что они решили собраться в шевченковские дни, нет ничего необычного. Они традиционно празднуют, как, собственно, большинство сил самого разного направления, эти дни. Сейчас, безусловно, видна активизация этих правых националистических сил заметная. Отчасти она связана с тем, что уже в воздухе идея возможных досрочных выборов витает давно, и именно правые силы начали загодя к ней готовиться, в том числе путем проведения вот таких акций. В нынешнем составе ВР большинство политических сил так или иначе по идеологии представляют правый спектр, но наиболее радикальные единого представительства на сегодняшний день не имеют. Если вспомнить ВР предыдущего созыва, там была "Свобода", в нынешней ВР есть небольшая группа депутатов-мажоритарщиков оттуда и еще ряд депутатов, которые в составе других фракций прошли. В частности, Билецкий, возглавляющий "Азов", еще несколько человек. И вполне естественно, что сейчас они хотят – учитывая определенный запрос, который действительно существует в определенной части общества на эти силы – сгруппироваться, консолидироваться и объединиться в преддверии возможных грядущих досрочных выборов в ВР.

Стоит рассчитывать на то, что будет какой-то манифест, объединение этих сил в одно целое политическое крыло, которое примет активное участие в украинской политике?

— В настоящее время прогнозировать что-то со стопроцентной вероятностью трудно. Но мне кажется, есть заинтересованность в объединении разных групп, которые по тем или иным причинам находятся или за бортом ВР, или в самой Раде.

Чем тут объясняется заинтересованность? Тем, что они идеологически близки и видят себя в одном альянсе?

— Нет, тут вопрос не столько даже в идеологии. У них примерно одинаковая идеология. Она может по-разному артикулироваться, с разной степенью словесной агрессии по определенным пунктом. Но вектор-то один и тот же, хотя есть различные нюансы. Вот если говорить конкретно о "Свободе", если она снова окажется за бортом полностью новой ВР, в случае проведения этих самых выборов, ведь ее электорат на выборах 2014 года в значительной степени подобрали другие, более удачливые конкуренты, прежде всего "Самопомич".

О ПОДГОТОВКЕ К ВЕЕРНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" испытывает нехватку угля, который является критическим сырьем для агломерационного и металлургического производств. Запасы сырьевых материалов исчерпываются, и компания обеспокоена возможными рисками относительно будущих поставок. Металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог", принадлежащее индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, арматуры. Основными рынками сбыта являются страны Ближнего Востока, Африки, Европы.

Данное предприятие косвенно страдает от энергоблокады?

— Тут дело не только в отдельно взятом заводе, хотя это крупнейшее предприятие украинское. Вопрос в том, что сама эта блокада по всем своим последствиям и социально-экономическим, и политическим не несет абсолютно ничего конструктивного, позитивного, от чего Украина может выиграть хоть сейчас, хоть в какой-то отдаленной перспективе. Блокада на сегодняшний день буквально добивает и без того находящуюся не в лучшем положении экономику. Мы все прекрасно видим, как идут у нас дела, мы это ощущаем на уровне собственных доходов, на уровне цен, на размере тарифов, которые беспрерывно растут. В этих условиях еще и заблокировать регион, который производит значительную часть жизненно необходимых для Украины ресурсов, это безумие.

Если перейти к цифрам, то в 2016 году предприятия на территориях, которые сейчас заблокированы, перечислили в бюджет Украины колоссальную сумму. Это свыше 36 миллиардов гривен, если в долларах, соответственно, это более полутора миллиарда долларов. Общий объем произведенной продукции – свыше трех миллиардов долларов. При этом надо подчеркнуть – все выплаты с этих предприятий перечислялись в бюджет Украины. В конечном счете за каждым предприятием стоят люди, причем за крупными предприятиями стоят десятки тысяч людей.

О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА ОРУЖИЯ НА ДОНБАСС

Накануне было заявление главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина о том, что полиция запретила ввоз на территорию области в целом оружия, даже если есть разрешение на его владение. Представители штаба блокады ответили на такое решение полиции: по мнению активистов, то, о чем говорит полиция, является незаконным. Украинское фото Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

Как вы прокомментируете запрет ввоза оружия на Донбасс?

— Это уже начинает напоминать какой-то театр абсурда, когда участники незаконной акции начинают указывать органам правопорядка, что те не имеют никакого права не то что пресечь эту акцию, а хотя бы предупредить какое-то возможное насилие.

Запрет въезда на территорию области с оружием — полумера?

— Это полумера. В таких ситуациях, кстати, полумеры никакого эффекта не дают, кроме того, что они просто показывают бессилие действующей власти и вообще в целом всей системы правоохранительной перед участниками таких акций. Мне вот просто интересно на минутку представить, в какой другой стране мира на сегодняшний день возможна такая ситуация, когда люди, представляющие конкретную политическую силу, устроили блокаду той или иной территории, перекрыли железнодорожные пути. Простите, перекрывать железнодорожные пути вообще категорически запрещено. В любом правовом государстве такого рода действия квалифицируются уже по очень строгим статьям УК. И влекут за собой принятие самых жестких мер со стороны полиции и других силовых структур.

Но также трудно представить другую страну, где правоохранительные органы абсолютно спокойно позволяют этим силам, активистам, продолжать эти действия.

— Это звенья одной цепи, это результат продолжающейся деградации, которую мы наблюдаем и в правоохранительной системе, и в системе соблюдения законов, которые мы уже видим на протяжении последних трех лет. Одной из отличительных черт государственной машины является монопольное право на насилие. Кроме государства, кроме органов государственных, в данном случае правоохранительных органов, других силовых структур, специальных служб, армии, больше никакие граждане в принципе не имеют права применять оружие в политических целях в таких масштабах. Чтобы группы вооруженных граждан сами начинали устанавливать какие-то порядки — это уже не правовое государство.

О КВОТАХ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК НА ТВ И РАДИО

Президент Петр Порошенко заявил, что обращался к украинским телевизионным каналам, к среде телевизионной с неформальной просьбой как-то урегулировать вопрос вещания на украинском языке. На его взгляд, ничтожно мало украинского языка сейчас на телевидении. Президент пообещал в скором времени выступить с законодательной инициативой на эту тему.

Стоит ли регулировать вещание на законодательном уровне?

— Тема языковая – это настолько тонкий вопрос, к нему надо подходить очень осторожно, если говорить о вмешательстве государства в эту сферу. Весь наш опыт, особенно опыт последних лет, свидетельствует о том, что в этой сфере очень легко наломать дров, а последствия могут быть иногда такие, которые даже заранее трудно предугадать.

В этом случае на пользу будет или во вред проявить законодательную инициативу?

— Я не могу понять, в чем тут может быть польза. Опять же, как можно административным путем регулировать языковые предпочтения граждан? Мне непонятна вообще эта позиция, которая звучит на официальном уровне — не только, кстати, от главы государства, от разного рода высокопоставленных чиновников. Передо мной тут цифры приведены первым заместителем председателя Госкомтелерадио Червака, который заявил, что в прайм-тайм восьми самых рейтинговых каналов доля русского языка в эфире составляла 44%, а украинского — всего 30%. Простите меня, тут вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день телерадиокомпаний большинство являются коммерческими, и если они ставят тот или иной информационный продукт на определенном языке, они, значит, ориентируются на запросы своей аудитории. Это выбор, соответственно, той аудитории, которая смотрит данные телеканалы или слушает данный эфир. Поэтому если речь идет просто о том, чтобы убить телерадиокомпании коммерческие, пожалуйста — можем навязать все что угодно. Зрители просто перестанут их смотреть, а слушатели — слушать.

О БЕЗВИЗЕ С ЕС ДЛЯ УКРАИНЫ

Комитет Европарламента проголосовал за безвиз для Украины. 39 членов комитета проголосовали в поддержку, один воздержался и четверо проголосовали против. Далее уже сам Европарламент должен подтвердить это решение в апреле. А Совет ЕС — в мае, в итоге уже в июне безвизовый режим Украина-ЕС может стать реальностью.

Получит ли Украина безвиз уже ближайшим летом?

— Выражение "готовить или паковать чемоданы" несет немного двойной смысл. Кто и для чего их пакует? Кто-то, может, планирует уезжать с концами. К сожалению, этот вопрос реально волнует не самую большую часть общества. Какую-то – да. Но она представляет так, что им дадут возможность выезжать на постоянное место жительства за границу, прежде всего в Западную Европу, и там работать. Вот это касается прежде всего людей приграничных западных областей, которые уже давно таким образом зарабатывают себе на жизнь. Их это больше всего беспокоит.

В целом есть опросы общественного мнения, в том числе самые последние, произведенные центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы", которых не заподозришь в каких-то антиевроинтеграционных настроениях. Всего 16% респондентов считают безвиз очень важным, 28% — в целом важным вопросом. А 50% — маловажным или совсем неважным, плюс затрудняюсь ответить – 7%. О чем это говорит? Что для половины Украины этот вопрос вообще не представляет никакой важности. Есть уже такая шутка — секта свидетелей безвизового режима, которая со временем сокращается.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.