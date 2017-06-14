Хроника 13 июня: альтернатива АТО от Турчинова, открытие "КиевПрайда", дело на Парасюка

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 13 июня, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил сменить "ограниченный формат АТО", в Авдеевке объявили чрезвычайное положение, а Штаб блокады Донбасса объявил мобилизацию для нового этапа блокирования. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Турчинов предложил сменить "ограниченный формат АТО"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО. "Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину… а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он в соцсетях. Однако по словам представителя Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, решение о возможном завершении АТО принимает высшее военно-политическое руководство Украины.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook. "Город уже шестой день без газа… Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня", — написал он. Жебривский также сообщил о начале строительства нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.

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Штаб блокады Донбасса объявил мобилизацию для нового этапа блокирования

Штаб торговой блокады с неподконтрольными территориями Донбасса объявил "мобилизацию патриотов Украины для начала активной фазы второго этапа блокады". На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Обыски ГПУ в "Укрзализныце"

Генпрокуратура проводит обыски в "Укрзализныце" в рамках расследования растраты средств, сообщила во вторник пресс-служба компании. Компания предоставила правоохранителям допуск ко всем необходимым помещениям и документам. Напомним, в марте следователи прокуратуры Киева совместно с работниками СБУ провели сразу 15 обысков в рамках уголовного производства о злоупотреблениях на ПАО "Укрзализныця".

Экс-сотрудники "ПриватБанка" задержаны за хищение 200 тыс грн

Экс-сотрудники "ПриватБанка" завладели 200 тыс грн финучреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook. Как стало известно, бывшие сотрудники банка путем мошенничества завладели банковскими средствами — они приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

В России завели дело на депутата Парасюка

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка в связи с нападением в 2016 году на генконсульство России во Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко. В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по нападению в 2016 году на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над флагом России, сообщили в ведомстве.



Открытие "КиевПрайда"

В Киеве во вторник состоялась церемония открытия акции "КиевПрайд-2017". Мероприятию предшествовала акция противников ЛГТ-сообщества, которые попытались сначала прорваться в помещение Малой Оперы, где проходила церемония, а после — заблокировать вход в него. В этом году Марш ЛГБТ, запланированный на 18 июня, пройдет в центре Киева. Парад в столице будут охранять около 6 тысяч правоохранителей.

Завтрак с замглавы МВД Деевой выставили на аукцион

Завтрак с 24-летней замглавы Министерства внутренних дел Анастасией Деевой выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена — 100 гривен. В названии указан лот "завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой", его стартовая цена составляет 100 гривен (3,8 доллара), ставки можно делать до 28 июня.

По стопам Деевой: на торги выставили свидание с замминистра энергетики

Поход в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Натальей Бойко выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена — 100 гривен. Данный лот выставлен в рамках благотворительного аукциона "Месяц доброты", отмечается в сообщении на сайте системы закупок.

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Украинскую легкоатлетку, выступавшую за РФ, дисквалифицировали на 3,5 года

Украинская легкоатлетка Елена Шумкина, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три с половиной года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины. До 2010 года Шумкина выступала под флагом России и тренировалась в Центре олимпийской подготовки Виктора Чегина в Мордовии, становилась призером различных турниров на юниорском уровне.

Масштабный пожар в Лондоне

Мощный пожар охватил жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне, сообщает столичная полиция. ​По данным полиции, в настоящее время есть информация о двух людях, отравившихся дымом, они получают на месте происшествия медицинскую помощь. Как сообщает пожарная служба Лондона в своем Twitter, на место происшествия прибыли 40 пожарных машин и 200 сотрудников службы.

Именно 13 июня в мире отмечается Международный день распространения информации об альбинизме, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Начиная с 2015 года его решено отмечать ежегодно. Люди с альбинизмом сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по всему миру. Альбинизм до сих пор неправильно понимают как в социальном плане, так и в медицинском. Нередко внешний вид людей, страдающих альбинизмом, становится объектом насмешек и ошибочных представлений и мифов, сформированных под влиянием суеверий.