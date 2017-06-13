Фотоитоги 13 июня: Гройсман в Хорватии, чемпионат Европы по прыжкам в воду, ДТП на трассе Киев-Чоп

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник находится с визитом в Хорватии. В ходе визита глава украинского правительства встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, председателем Хорватского Сабора Горданом Яндроковичем, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Смотрите также: Задержания на несанкционированной акции протеста в Москве

Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, который стартовал в понедельник, 12 июня и завершится 18 июня.

Смотрите также: Впервые в Киеве: чемпионат Европы по прыжкам в воду