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    Фотоленты

    Фотоитоги 13 июня: Гройсман в Хорватии, чемпионат Европы по прыжкам в воду, ДТП на трассе Киев-Чоп

    (обновлено: )25
    Гройсман почтил память жертв Хорватской войны за независимость
    Чемпионат Европы по прыжкам в воду
    ДТП на трассе Киев-Чоп
    Украинец Илья Марченко играет против британца Лиама Броди на Aegon Open в Великобритании
    Новый сервисный центр МВД в Киеве
    Британская королева Елизавета перед поездкой на поезде в честь празднования 175-й годовщины первого путешествия на поезде британского монарха
    Львов утопает в мусоре
    Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция
    Затопленный токсичным озером румынский поселок
    Демонтаж МАФов на Контрактовой площади
    В Венесуэле подожгли здание Верховного суда
    Гройсман почтил память жертв Хорватской войны за независимость
    Гройсман почтил память жертв Хорватской войны за независимость
    УНИАН
    Чемпионат Европы по прыжкам в воду
    УНИАН
    ДТП на трассе Киев-Чоп
    ДТП на трассе Киев-Чоп
    Патрульная полиция Львова
    Украинец Илья Марченко играет против британца Лиама Броди на Aegon Open в Великобритании
    Украинец Илья Марченко играет против британца Лиама Броди на Aegon Open в Великобритании
    REUTERS Jason Cairnduff Livepic
    Новый сервисный центр МВД в Киеве
    Новый сервисный центр МВД в Киеве
    УНИАН
    Британская королева Елизавета перед поездкой на поезде в честь празднования 175-й годовщины первого путешествия на поезде британского монарха
    Британская королева Елизавета перед поездкой на поезде в честь празднования 175-й годовщины первого путешествия на поезде британского монарха
    REUTERS Paul Edwards
    Львов утопает в мусоре
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
    Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция
    Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция.
    REUTERS Giorgos Moutafis
    Затопленный токсичным озером румынский поселок
    Затопленный токсичным озером румынский поселок
    Соцсети
    Демонтаж МАФов на Контрактовой площади
    УНИАН
    В Венесуэле подожгли здание Верховного суда
    LUIS ROBAYO / AFP

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    Все фотоленты
    Гройсман почтил память жертв Хорватской войны за независимость

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник находится с визитом в Хорватии. В ходе визита глава украинского правительства встретился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, председателем Хорватского Сабора Горданом Яндроковичем, президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

    Смотрите также: Задержания на несанкционированной акции протеста в Москве

    Украина впервые принимает чемпионат Европы по прыжкам в воду, который стартовал в понедельник, 12 июня и завершится 18 июня.

    Смотрите также: Впервые в Киеве: чемпионат Европы по прыжкам в воду

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