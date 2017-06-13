По стопам Деевой. На торги выставили свидание с замминистра энергетики

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КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Поход в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Натальей Бойко выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена — 100 гривен.

Данный лот выставлен в рамках благотворительного аукциона "Месяц доброты", отмечается в сообщении на сайте системы закупок.

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"Заместитель министра присоединилась к акции "Месяц доброты" и приглашает в театр. Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций", — указывается на сайте ProZorro.

Аукцион пройдет 21 июня.

facebook.com/Prozorro.sale

В феврале 27-летняя Бойко была назначена замминистра энергетики Украины.

Ранее на благотворительные торги на электронной площадке ProZorro был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — 100 гривен.