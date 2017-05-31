наверх
31.05.201723:52
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Турчинов призвал силовиков сбивать беспилотники РФ над Донбассом

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе (469)

    (обновлено: )7312
    Секретарь СНБО Украины обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на неподконтрольной территории.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Российские беспилотники, которые пересекают украинскую границу, необходимо сбивать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. 

    Читайте также: Великий украинский передел. Соцсети о угрозах Билецкого

    Как сообщает пресс-служба СНБО, находясь в Марьинке и Красногоровке, Турчинов обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионной борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".

    Он отметил, что в последнее время "пророссийские вооруженные группировки значительно активизировали ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины".

    Российская спортсменка позирует фотографам. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

    "Да, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые передвигаются по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", — отметил Турчинов.

    Секретарь СНБО обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на неподконтрольной территории в украинском воздушном пространстве. "Для этого у нас есть все основания", — подчеркнул он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Загранпаспорт
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета