Турчинов призвал силовиков сбивать беспилотники РФ над Донбассом

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Российские беспилотники, которые пересекают украинскую границу, необходимо сбивать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, находясь в Марьинке и Красногоровке, Турчинов обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионной борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".

Он отметил, что в последнее время "пророссийские вооруженные группировки значительно активизировали ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины".

"Да, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые передвигаются по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", — отметил Турчинов.

Секретарь СНБО обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на неподконтрольной территории в украинском воздушном пространстве. "Для этого у нас есть все основания", — подчеркнул он.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.