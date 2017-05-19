Украина намерена поставлять Филиппинам радары и беспилотники - СНБО

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КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Республика Филиппины и Украина договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере> сообщает пресс-служба СНБО по итогам встречи первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с руководством оборонного ведомства Республики Филиппины.

"Украина и Республика Филиппины могут результативно сотрудничать в сфере ВТС. Это станет еще одним позитивным шагом для расширения двустороннего взаимодействия между странами", — подчеркнул Гладковский во время встречи с секретарем Национальной обороны страны Делфином Лорензаной.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества, в частности в области безпилотных летательных аппаратов, радарной техники и систем вооружения.

"В действительности Филиппины со своим рынком и экономикой открывают большие перспективы для украинских разработчиков и производителей. Кораблестроение, разнообразные системы вооружений, радары, БПЛА — и это не полный перечень того, что Украина может предложить в рамках взаимовыгодного оборонного сотрудничества", — подчеркнул первый заместитель секретаря СНБО Украины.

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В 2015 году пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Украина и Таиланд заключили договор о сотрудничестве по организации совместного производства бронетранспортеров. В 2016 году в СНБО заявляли, что Украина передаст Таиланду технологии производства БТР-ЗЕ1.

В январе текущего года группа старших офицеров и специалистов сухопутных войск Таиланда получила на заводе имени Малышева в Харькове партию партии из пяти танков "Оплот-Т. Контракт на поставку 49 танков был подписан между странами в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки.