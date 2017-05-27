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    Турчинов о новых испытаниях: украинские ракеты бьют точно в цель

    (обновлено: )12202
    Турчинов отметил, что в ходе испытаний была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводки и поражения целей на повышенной дальности.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что остался доволен результатами испытания ракет украинского производства, сообщает пресс-служба СНБО.

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    По его словам, в ходе испытаний, в которых приняли участие президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак, была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводки и поражения целей на повышенной дальности.

    Турчинов отметил, что во время испытаний ракеты попали в мишень: "Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляло всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты — 300 метров".

    "Главное, что я могу сказать, — украинские ракеты бьют точно в цель", — отметил он. 

    Он пояснил, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

    Турчинов объяснил, что ракеты, которые тестировались, "в частности, их точность и эффективность поражения и мощность боевой части, отвечают всем требованиям военных и тем задачам, которые ставились перед украинскими разработчиками".

    Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что сам принял участие в запуске новой украинской ракеты. 

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