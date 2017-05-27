США впервые испытает ПРО против межконтинентальной баллистической ракеты

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Минобороны США во вторник, 30 мая, впервые осуществит испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.

С 1999 года США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным.

Напомним, ранее КНДР провела пять ядерных испытаний и готовится к шестому, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.