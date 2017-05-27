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    США впервые испытает ПРО против межконтинентальной баллистической ракеты

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    Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.
    Баллистическая ракета. Архивное фото
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Минобороны США во вторник, 30 мая, впервые осуществит испытания системы противоракетной обороны против межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Deutsche Welle.

    Опубликованы кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР
    Канал Choson TV 조선 на youtube
    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

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    Отмечается, что Пентагон планирует максимально близко сымитировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей в направлении территории США.

    С 1999 года США осуществили 17 испытаний ракет-перехватчиков, и лишь в девяти случаях они были успешными. В последний раз испытание было проведено в июне 2014 года, тогда оно оказалось успешным.

    Напомним, ранее КНДР провела пять ядерных испытаний и готовится к шестому, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.

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