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    Политика

    Порошенко сообщил о запуске новой высокоточной украинской ракеты

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    По словам пресс-секретаря президента Святослава Цеголко, из Одессы президент Петр Порошенко прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.
    Президент Петр Порошенко на испытании новой высокоточной украинской ракеты
    скриншот с видео

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.

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    "Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это — наш общий успех!", — написал президент.

    ​Как отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.

    Ранее Порошенко сообщал об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей.

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