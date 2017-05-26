Порошенко сообщил о запуске новой высокоточной украинской ракеты

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КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Только что состоялось успешное испытание новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это — наш общий успех!", — написал президент.

​Как отметил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где и прошли испытания высокоточной ракеты.

Ранее Порошенко сообщал об успешном испытании новой украинской ракеты, предназначенной для поражения наземных целей.