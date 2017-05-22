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    Лидер КНДР приказал оснастить армию баллистической ракетой "Пуккыксон-2"

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (396)

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    По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, необходимо как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию ракетой "Пуккыксон-2".
    Лидер КНДР Ким Чен Ын
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Северокорейские лидер Ким Чен Ын оценил воскресный пуск ракеты "Пуккыксон-2" на "100 баллов из 100" и приказал как можно скорее оснастить ими вооруженные силы страны, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в понедельник.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

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    На испытании, которое было названо "последней апробацией перед боевым развертыванием", присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он дал поведенному пуску оценку в "100 баллов из 100".

    "Нужно как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию", — сказал Ким Чен Ын.

    В понедельник КНДР заявила об успешном пуске ракеты "Пуккыксон-2", которая впервые была опробована в феврале и является наземной модификацией баллистической ракеты подводных лодок (БПЛА).

    КНДР провела пуск баллистической ракеты в 16.59 (10.59 по Киеву) с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова. Максимальная высота полета — 560 километров.

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