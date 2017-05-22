наверх
22.05.201706:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Сеуле заявляют, что КНДР в результате испытания ракеты получила важные данные

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (397)

    10
    Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи также отметил, что необходимо изучить, располагает ли КНДР стабильными технологиями возврата межконтинентальных баллистических ракет в плотные слои атмосферы и как далеко ракеты Пхеньяна могут летать.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Южнокорейские военные заявляют, что КНДР, вероятно, удалось повысить надежность ракетных технологий за счет проведенного в воскресенье испытания баллистической ракеты средней дальности, передает агентство Блумберг.

    Опубликованы кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР
    Канал Choson TV 조선 на youtube
    В интернете появились кадры пуска новой баллистической ракеты КНДР

    Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи также отметил, что необходимо изучить, располагает ли КНДР стабильными технологиями возврата межконтинентальных баллистических ракет в плотные слои атмосферы и как далеко ракеты Пхеньяна могут летать, отмечает агентство.

    КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Олег Слободян
    Евросоюз отменил визы для украинцев