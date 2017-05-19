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    В СНБО намерены сократить аудиторию российских соцсетей в пять раз

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    По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова, если удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то "это уже достаточный результат, ощутимый для национальной безопасности".
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Пока рано говорить об уменьшении аудитории российских соцсетей и ресурсов из-за введения санкций, но если удастся сократить украинскую аудиторию в несколько раз, то это будет ощутимый результат для национальной безопасности, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

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    Ранее компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа. Петров заявил, что украинские пользователи не будут караться за обход блокирования российских соцсетей.

    "Пока рано говорить об уменьшении аудитории (российских соцсетей и ресурсов — ред.), уже есть конкретные финансовые показатели, то есть падение цен акций, что свидетельствует о том, что популярность в любом случае будет падать. Если нам удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то это уже достаточный результат, ощутимый для национальной безопасности", — сказал Петров в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

    Ранее президент утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду.

    В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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