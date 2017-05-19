Климкин сообщил Совету Европы о блокировании российских сайтов и соцсетей

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал Совет Европы о решении Совета национальной безопасности и обороны по блокированию российских сайтов и социальных сетей. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Проинформировал Совет Европы о решении СНБО по российским сайтам и соцсетям", — отметил министр.

В частности, он заявил: "В рамках гибридной войны Россия инструментализировала Интернет, и в частности, социальные сети. Украина была вынуждена ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и вражду".

"Введенные ограничения являются целенаправленными контрмерами, принятыми в соответствии с принципом пропорциональности против Российской Федерации как государства, которое должно нести ответственность за свои действия", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".