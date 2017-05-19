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    Климкин сообщил Совету Европы о блокировании российских сайтов и соцсетей

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (603)

    (обновлено: )17803
    По словам Климкина, Украина была вынуждена ввести санкции против ряда юридических лиц РФ, "деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал Совет Европы о решении Совета национальной безопасности и обороны по блокированию российских сайтов и социальных сетей. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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    "Проинформировал Совет Европы о решении СНБО по российским сайтам и соцсетям", — отметил министр.

    В частности, он заявил: "В рамках гибридной войны Россия инструментализировала Интернет, и в частности, социальные сети. Украина была вынуждена ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и вражду".

    "Введенные ограничения являются целенаправленными контрмерами, принятыми в соответствии с принципом пропорциональности против Российской Федерации как государства, которое должно нести ответственность за свои действия", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

    Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

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