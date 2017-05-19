Луценко намерен прижать к стенке Сталина и Берию. Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С крылатым выражением о том, что историю переписывают победители, знакомы многие. Но заводить дела на давно почившие исторические персоны… Такого мир еще не слыхивал. До сегодняшнего дня. Прокуратура Автономной Республики Крым подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в преступлении, связанному с депортацией крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

Сам глава ГПУ Юрий Луценко не рискнул подписать подозрение Сталину и Берии. Подозреваемыми их сделала скромный начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова, подписавшая скандальные уведомления.

В украинском сегменте соцсетей уже вторые сутки не иссякают искрометные комментарии этого исторического решения ГПУ: "А ведь Юрий Витальевич серьёзно рискнул! Представьте, что будет, если прокуратура проиграет Берии и Сталину?"; "После подозрения ГПУ против Сталина и Берии жду процесса над Батыем за взятие Киева". "Почитайте материалы дела. Признание факта депортации преступлением создает очень интересную базу для исков по собственности. По земле, в первую очередь. И для европейских судов это очень важно", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook