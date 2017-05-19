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    Общество

    Жители Днепропетровской области делают "бизнес" на запрете соцсетей

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (600)

    (обновлено: )70140
    Сотрудники фирм по ремонту и обслуживанию компьютерной техники добавили к списку оказываемых услуг восстановление доступа к российским соцсетям. Стоимость услуги - 50 гривен.
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Жители Каменского Днепропетровской области после запрета в Украине российских соцсетей стали предоставлять услуги по возобновлению доступа к запрещенным сайтам, пишут местные СМИ.

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

    Так, сотрудники фирм по ремонту и обслуживанию компьютерной техники добавили к списку оказываемых услуг восстановление доступа к российским соцсетям. Стоимость услуги — 50 гривен.

    Скриншот
    "Бизнес" на запрете соцсетей

    Напомним, компания Mail.Ru Group советует пользователям для входа в ресурсы использовать: прокси-серверами и анонимайзерами, браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, программы для изменения IP-адресов.

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