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    Спорт

    Украинскую легкоатлетку, выступавшую за РФ, дисквалифицировали на 3,5 года

    (обновлено: )10901
    Елену Шумкину дисквалифицировали из-за показателей биологического паспорта, ее результаты, начиная с 2011 года, аннулированы. До 2010 года спортсменка выступала под флагом России.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Украинская легкоатлетка Елена Шумкина, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три с половиной года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

    Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен
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    Срок дисквалификации 29-летней спортсменки берет свой отчет с 8 июня 2016 года.

    По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Шумкину дисквалифицировали из-за показателей биологического паспорта. Ее результаты, начиная с 2011 года, аннулированы. До 2010 года Шумкина выступала под флагом России и тренировалась в Центре олимпийской подготовки Виктора Чегина в Мордовии, становилась призером различных турниров на юниорском уровне.

    Шимкина является участницей Олимпиады-2012 и чемпионатов мира. 

    Напомним, в конце мая из-за положительной допинг-пробы на 8 лет дисквалифицировали украинку Наталью Лупу, чемпионку Европы по легкой атлетике в помещении 2013 года в беге на дистанции 800 метров.

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