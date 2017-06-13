Украинскую легкоатлетку, выступавшую за РФ, дисквалифицировали на 3,5 года

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Украинская легкоатлетка Елена Шумкина, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на три с половиной года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Срок дисквалификации 29-летней спортсменки берет свой отчет с 8 июня 2016 года.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, Шумкину дисквалифицировали из-за показателей биологического паспорта. Ее результаты, начиная с 2011 года, аннулированы. До 2010 года Шумкина выступала под флагом России и тренировалась в Центре олимпийской подготовки Виктора Чегина в Мордовии, становилась призером различных турниров на юниорском уровне.

Шимкина является участницей Олимпиады-2012 и чемпионатов мира.

Напомним, в конце мая из-за положительной допинг-пробы на 8 лет дисквалифицировали украинку Наталью Лупу, чемпионку Европы по легкой атлетике в помещении 2013 года в беге на дистанции 800 метров.