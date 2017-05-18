WADA одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил идею создания Независимой организации допинг-тестирования (ITA), сообщает портал insidethegames и Р-Спорт.

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании совета учредителей в Монреале. По данным СМИ, ITA будет создана и начнет работу до зимней Олимпиады 2018 года. Финансированием организации будет заниматься Международный олимпийский комитет (МОК), который ранее выступил с инициативой создания ITA.

Предполагается, что новую организацию сформируют пять человек: независимый президент, представитель МОК, представитель международной спортивной федерации, спортсмен и нейтральный эксперт. WADA создаст специальную комиссию, которая займется подбором кандидатов.

Исполком МОК в марте принял декларацию о создании ITA и утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы. Правление ITA будет иметь лишь полномочия наблюдателя. Организация будет разрабатывать для каждой международной федерации план тестирования не только по видам спорта, но и по дисциплинам.