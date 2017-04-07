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    Чемпионка ОИ-2016 в марафоне Сумгонг может лишиться медали из-за допинга

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    Допинг: WADA vs хакеры (93)

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    Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтверждает, "что на этой неделе началось дело о нарушении антидопинговых правил со стороны Джемимы Сумгонг".
    Допинг-контроль
    Associated Press Alexander Zemlianichenko

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Допинг-проба кенийской бегуньи Джемимы Сумгонг, завоевавшей "золото" на ОИ-2016 в марафоне, дала положительный результат на запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

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    Допинг-проба была взята в Кении у Сумгонг во внесоревновательный период.

    "IAAF может подтвердить, что на этой неделе началось дело о нарушении антидопинговых правил со стороны Джемимы Сумгонг. Это (проверка) было частью расширенной программы внесоревновательного тестирования IAAF, посвященной элитным марафонцам", — говорится в заявлении IAAF.

    Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей золотую олимпийскую медаль в марафоне.

    Ранее сообщалось, что Украину лишили серебряной медали ОИ-2008 по борьбе из-за допинга.

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