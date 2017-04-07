Чемпионка ОИ-2016 в марафоне Сумгонг может лишиться медали из-за допинга

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Допинг-проба кенийской бегуньи Джемимы Сумгонг, завоевавшей "золото" на ОИ-2016 в марафоне, дала положительный результат на запрещенный препарат эритропоэтин (ЭПО), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

Допинг-проба была взята в Кении у Сумгонг во внесоревновательный период.

"IAAF может подтвердить, что на этой неделе началось дело о нарушении антидопинговых правил со стороны Джемимы Сумгонг. Это (проверка) было частью расширенной программы внесоревновательного тестирования IAAF, посвященной элитным марафонцам", — говорится в заявлении IAAF.

Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей золотую олимпийскую медаль в марафоне.

Ранее сообщалось, что Украину лишили серебряной медали ОИ-2008 по борьбе из-за допинга.