Украинскую бегунью дисквалифицировали на 8 лет из-за допинга

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинку Наталью Лупу, чемпионку Европы по легкой атлетике в помещении 2013 года в беге на дистанции 800 метров дисквалифицировали на 8 лет из-за положительной допинг-пробы.

Как сообщается в релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), спортсменка сдала положительный допинг-тест перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 29 июля 2016 года во внесоревновательный период.

Ранее на чемпионате мира в закрытых помещениях 2014 года в польском Сопоте украинка сдала положительный допинг-тест и была дисквалифицирована на 9 месяцев.

Как сообщалось ранее, в апреле украинский борец Василий Федоришин был лишен серебряной медали Олимпийских игр-2008 в турнире весовой категории до 60 кг из-за допинга.