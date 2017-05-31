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    Спорт

    Украинскую бегунью дисквалифицировали на 8 лет из-за допинга

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    Как стало известно, спортсменка сдала положительный допинг-тест перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро - 29 июля 2016 года во внесоревновательный период.
    Наталия Лупу во время состязаний. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинку Наталью Лупу, чемпионку Европы по легкой атлетике в помещении 2013 года в беге на дистанции 800 метров дисквалифицировали на 8 лет из-за положительной допинг-пробы.

    Александр Поветкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    Как сообщается в релизе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), спортсменка сдала положительный допинг-тест перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 29 июля 2016 года во внесоревновательный период.

    Ранее на чемпионате мира в закрытых помещениях 2014 года в польском Сопоте украинка сдала положительный допинг-тест и была дисквалифицирована на 9 месяцев. 

    Как сообщалось ранее, в апреле украинский борец Василий Федоришин был лишен серебряной медали Олимпийских игр-2008 в турнире весовой категории до 60 кг из-за допинга.

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