Информатор IAAF дисквалифицирован за допинг

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал информатора Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам допинга в российской сборной, многократного чемпиона РФ по бегу Александра Хютте на 4 года за допинг и другие нарушения антидопинговых правил.

Об этом говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает Р-Спорт.

Спортсмена обвиняют в нарушении следующих антидопинговых правил IAAF: "Попытка применения запрещенной субстанции", "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена" и "Уклонение от сдачи пробы". Дата начала дисквалификации — 5 августа 2015 года. Результаты Хютте с 22 мая по 4 августа 2015 года аннулированы.

Ранее сообщалось, что Александр Хютте передавал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию о допинге в сборной России. Спринтер был информатором в течение года.