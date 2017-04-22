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    Спорт

    Информатор IAAF дисквалифицирован за допинг

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (95)

    (обновлено: )24
    Хютте обвиняется в нарушении следующих антидопинговых правил IAAF: "Попытка применения запрещенной субстанции", "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена" и "Уклонение от сдачи пробы".
    Россиянин Александр Хютте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал информатора Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросам допинга в российской сборной, многократного чемпиона РФ по бегу Александра Хютте на 4 года за допинг и другие нарушения антидопинговых правил.

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    Об этом говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает Р-Спорт.

    Спортсмена обвиняют в нарушении следующих антидопинговых правил IAAF: "Попытка применения запрещенной субстанции", "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена" и "Уклонение от сдачи пробы". Дата начала дисквалификации — 5 августа 2015 года. Результаты Хютте с 22 мая по 4 августа 2015 года аннулированы.

    Ранее сообщалось, что Александр Хютте передавал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию о допинге в сборной России. Спринтер был информатором в течение года. 

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