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    Украину лишили серебряной медали ОИ-2008 по борьбе из-за допинга

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    Допинг: WADA vs хакеры (92)

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    На Играх в Пекине украинец Василий Федоришин последовательно поборол Майка Зэдика (11:0), Базара Базаргуруева (3:0) и Кэнъити Юмото (4:2), но в финале уступил россиянину Мавлету Батирову (1:3).
    Допинг-контроль
    Associated Press Alexander Zemlianichenko

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украинский борец Василий Федоришин лишен серебряной медали Олимпийских игр-2008 в турнире весовой категории до 60 кг, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

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    Перепроверка допинг-пробы более чем 8-летней давности показала наличие в крови спортсмена запрещенного препарата туринабола, в связи с чем результаты Федоришина были аннулированы.

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    Как отмечается, украинскому спортсмену предписано в ближайшее время вернуть награду в МОК.

    На Играх в Пекине Федоришин последовательно поборол Майка Зэдика (11:0), Базара Базаргуруева (3:0) и Кэнъити Юмото (4:2), но в финале уступил россиянину Мавлету Батирову (1:3).

    Также сообщается, что в употреблении допинга уличены чемпион Игр-2008 в вольной борьбе Артур Таймазов из сборной Узбекистана и российская тяжелоатлетка Светлана Царукаева, которая выиграла "серебро" Олимпиады-2012 в Лондоне.

    Ранее сообщалось, что Россия лишилась 21 медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов из-за допинга.

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