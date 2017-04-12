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    Назван российский бегун, "сливавший" данные о допинге в сборной РФ

    Тема:

    Допинг: WADA vs хакеры (94)

    (обновлено: )44801
    В распоряжении СМИ появилась переписка Александра Хютте с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, из которой следует, что россиянин торговался с IAAF ради смягчения наказания.
    Россиянин Александр Хютте. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Многократный чемпион России по бегу Александр Хютте передавал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) информацию о допинге в сборной России, сообщает Life со ссылкой на его переписку с сотрудниками IAAF, которую предоставила хакерская группа Fancy Bear.

    Исходя из переписки, спринтер был информатором в течение года.

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    Согласно сообщению, сотрудничество Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года: в письме к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю он обвинил своего тренера Зухру Верещагину в провале допинг-теста. Хютте в мае 2015 года был протестирован на запрещенные препараты и впоследствии отстранен на четыре года, сообщает Р-Спорт.

    Россиянин заявил, что никогда до этого не имел проблем с допингом, а этиохоналон в пробах объяснял сменой тренера. В 2013 году он стал чемпионом России в беге на 200 метров, а в 2014-м сменил дистанцию на 400 метров и стал работать под началом Верещагиной. По его словам, тренер увеличила число лекарств и настоятельно советовала подопечному избежать майского допинг-теста в 2015 году.

    Хютте в письме заявил о готовности к сотрудничеству и попросил IAAF о смягчении наказания. Впоследствии российский бегун вступил в переписку с IAAF и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в ходе которой дал наводку на некоторых партнеров по команде, принимавших, по его мнению, допинг.

    Ранее WADA на основе информации бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены бегуньи Юлии Степановой о применении допинга российскими легкоатлетами провело расследование, итогом которого стало отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, в том числе от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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