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    Спорт

    Украинские легкоатлетки получат медаль ОИ-2012 из-за допинга россиянок

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    В ходе повторной проверки в допинг-пробе одной из участниц сборной России Антонины Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол. Из-за положительной допинг-пробы одной спортсменки "серебра" лишатся все участницы команды.
    Олимпийский огонь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Женская сборная России по легкой атлетике дисквалифицирована и лишена серебряной медали Олимпийских игры 2012 года в эстафете 4х400 метров.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Украинская команда на Олимпиаде-2012 заняла четвертое место в эстафете 4х400 метров и, таким образом, может получить бронзовые награды.

    Решение о дисквалификации россиянок Международный олимпийский комитет вынес после перепроверки допинг-проб спортсменок. В ходе повторной проверки в допинг-пробе одной из участниц сборной России Антонины Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол.

    Кроме Кривошапки, в состав команды входили Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх, Анастасия Капачинская и Наталья Назарова. Из-за положительной допинг-пробы одной спортсменки "серебра" лишатся все участницы команды. МОК официально заявил о том, что россиянки должны вернуть свои серебряные медали.

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