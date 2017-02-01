Украинские легкоатлетки получат медаль ОИ-2012 из-за допинга россиянок

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Женская сборная России по легкой атлетике дисквалифицирована и лишена серебряной медали Олимпийских игры 2012 года в эстафете 4х400 метров.

Украинская команда на Олимпиаде-2012 заняла четвертое место в эстафете 4х400 метров и, таким образом, может получить бронзовые награды.

Решение о дисквалификации россиянок Международный олимпийский комитет вынес после перепроверки допинг-проб спортсменок. В ходе повторной проверки в допинг-пробе одной из участниц сборной России Антонины Кривошапки был найден запрещенный препарат туринабол.

Кроме Кривошапки, в состав команды входили Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Наталья Антюх, Анастасия Капачинская и Наталья Назарова. Из-за положительной допинг-пробы одной спортсменки "серебра" лишатся все участницы команды. МОК официально заявил о том, что россиянки должны вернуть свои серебряные медали.