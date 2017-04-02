МОК и WADA не расследовали допинг ямайских спринтеров с Игр-2008 - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года не стали расследоваться Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирнымантидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает немецкий телеканал ARD, передает Р-Спорт.

Ранее стало известно, что ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр.

Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине, в крови которых было обнаружено незначительное количество кленбутерола. Пробы были выявлены после перепроверки. Имена спортсменов не называются. МОК и WADA были в курсе случившегося, но не стали проводить расследование.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира американка Серена Уильямс принимает допинг. Об этом заявила капитан сборной Румынии по теннису Илие Настасе.