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    Завтрак с молодой замглавы МВД выставили на аукцион

    (обновлено: )65
    Стартовая цена завтрака с 24-летней Анастасией Деевой - 100 гривен. Средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
    Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион
    facebook.com/Prozorro.sale

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Завтрак с 24-летней замглавы Министерства внутренних дел Анастасией Деевой выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена — 100 гривен.

    Анастасия Деева
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    Как сообщается на странице ProZorro в Facebook, данный аукцион является благотворительным.

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    В названии указан лот "завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой", его стартовая цена составляет 100 гривен (3,8 доллара), ставки можно делать до 28 июня.

    "Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии", — сообщает система закупок.

    ProZorro.Продажи/Faceboo, 12 июня 2017

    В октябре прошлого года глава МВД Арсен Аваков назначил своим заместителем по вопросам евроинтеграции 24-летнюю Анастасию Дееву, пояснив, что по ряду функций она выигрывает у него самого. Назначение вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете ее откровенных фотографий. Аваков заявлял, что Деева при назначении прошла спецпроверку и ряд собеседований.

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