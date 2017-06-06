Турчинов назвал лучшее противодействие "российской информационной агрессии"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Лучшим противодействием "российской информационной агрессии" является правда, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов по случаю Дня журналиста, сообщает пресс-служба СНБО.

"Лучшим противодействием российской информационной агрессии является правда. Поэтому профессиональное, непредвзятое, объективное и принципиальное освещение событий в Украине и мире является чрезвычайно важным как для самой страны, так и для формирования имиджа нашего государства за рубежом", — сказал Турчинов.

И добавил, что оценки и комментарии журналистов влияют на принятие государственных решений, формируют общественное мнение, "от вашего слова часто зависят жизни".

"Именно вы, каждый из вас, — летописцы новейшей истории Украины, часто вы даже творите ее", — подчеркнул Турчинов.

Ранее Турчинов заявлял, что визовый режим с Россией необходимо ввести как можно скорее. По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно.

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