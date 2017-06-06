наверх
06.06.201710:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Турчинов назвал лучшее противодействие "российской информационной агрессии"

    (обновлено: )25406
    Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в честь Дня журналиста заявил, что оценки и комментарии журналистов влияют на принятие государственных решений, формируют общественное мнение.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Лучшим противодействием "российской информационной агрессии" является правда, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов по случаю Дня журналиста, сообщает пресс-служба СНБО.

    Арсен Аваков
    Украинское фото
    Турчинов с Аваковым нарушили пакт о мире Порошенко и Кличко - Корнейчук

    "Лучшим противодействием российской информационной агрессии является правда. Поэтому профессиональное, непредвзятое, объективное и принципиальное освещение событий в Украине и мире является чрезвычайно важным как для самой страны, так и для формирования имиджа нашего государства за рубежом", — сказал Турчинов.

    И добавил, что оценки и комментарии журналистов влияют на принятие государственных решений, формируют общественное мнение, "от вашего слова часто зависят жизни".

    "Именно вы, каждый из вас, — летописцы новейшей истории Украины, часто вы даже творите ее", — подчеркнул Турчинов.

    Ранее Турчинов заявлял, что визовый режим с Россией необходимо ввести как можно скорее. По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно.

    Читайте также: Визы с РФ. Если что, депутатам придется объясниться — Бондаренко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Теракт на Лондонском мосту
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева