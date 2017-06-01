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    Турчинов призвал поскорее ввести визовый режим с Россией

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (51)

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    Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, у Украины будет открыт въезд в Европу, а на востоке надо выстраивать границы.
    Александр Турчинов
    Facebook СНБО

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Визовый режим с Россией необходимо ввести как можно скорее, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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    Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

    "Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — заявил Турчинов во время молитвенного завтрака в четверг в Киеве, передает сайт телеканала "112 Украина".

    По словам Турчинова, трудностей с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса при введении визового режима возникнуть не должно. "Я не вижу, чтобы оно как-то влияло на оккупированные территории", — сказал секретарь СНБО.

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