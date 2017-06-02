Турчинов с Аваковым нарушили пакт о мире Порошенко и Кличко - Корнейчук

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Накануне бойцы добровольческих батальонов, требующие предоставления им статуса участников боевых действий, ворвались в Киевсовет, в ответ полицейские применили слезоточивый газ. Участие в конфликте принимали и некоторые депутаты. Впоследствии решение по вопросу о предоставлении статуса участника АТО бойцам добровольческих батальонов было доработано в зале и принято в целом.

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, за событиями в Киевсовете стоит "партия ястребов". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А тем временем дуэт Турчинов-Аваков продолжает работу по дестабилизации ситуации в стране. Вслед за Львовом последовало обострение в Киеве. Где радикалы штурмовали Киевсовет и добились от перепуганных депутатов льгот добробатам на уровне ветеранов АТО. А также — переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича.



Но вот что интересно. По сути, Турчинов-Аваков с помощью радикалов нарушили пакт между Порошенко и Кличко о мире. И у Кличко может появился большой вопрос: а не стоял ли за этой акцией устрашения Порошенко? А если нет, то почему не может обеспечить безопасность? А ведь Кличко — это пару десяткой депутатов во фракции БПП. И опять возникает вопрос: не встанет ли Кличко на сторону заговорщиков, которые хотят развала коалиции и досрочных выборов?", — отметил Корнейчук.