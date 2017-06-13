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    Россия

    В России завели дело на депутата Парасюка

    (обновлено: )31350
    В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по нападению в 2016 году на генеральное консульство РФ во Львове и надругательству над флагом России, сообщили в ведомстве.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    УНИАН

    МОСКВА, 13 июн — РИА Новости Украина. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка в связи с нападением в 2016 году на генконсульство России во Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

    С консульства РФ во Львове сорвали российский флаг и сожгли его
    Сергей Бобра/Гал-Инфо
    Во Львове сожгли сорванный с консульства РФ российский флаг

    "В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство Российской Федерации в городе Львове и надругательства над флагом России. Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", — сказала она.

    "Следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой", — отметила она.

    Смотрите видео: Парасюк сорвал российский флаг с консульства РФ во Львове

    По словам Петренко, Парасюк известен как "неординарная скандальная личность". "В Украине депутат Парасюк давно известен как неординарная скандальная личность, который периодически напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог на Донбассе", — добавила представитель СК.

    Ранее внефракционный депутат Рады Парасюк во время митинга во Львове с требованием освободить Надежду Савченко, обвинявшуюся в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, сорвал со здания генерального консульства РФ российский флаг, который потом был сожжен.

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