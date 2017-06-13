В России завели дело на депутата Парасюка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости Украина. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка в связи с нападением в 2016 году на генконсульство России во Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство Российской Федерации в городе Львове и надругательства над флагом России. Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк", — сказала она.

"Следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой", — отметила она.

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По словам Петренко, Парасюк известен как "неординарная скандальная личность". "В Украине депутат Парасюк давно известен как неординарная скандальная личность, который периодически напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог на Донбассе", — добавила представитель СК.

Ранее внефракционный депутат Рады Парасюк во время митинга во Львове с требованием освободить Надежду Савченко, обвинявшуюся в России в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, сорвал со здания генерального консульства РФ российский флаг, который потом был сожжен.