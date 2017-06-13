Генштаб ответил на слова Турчинова о необходимости завершить АТО

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины.

По словам Селезнева, решение о возможном завершении АТО принимает высшее военно-политическое руководство Украины.

"Решение о завершении АТО принимают не в Генеральном штабе, есть высшее военно-политическое руководство страны, которое принимает такое решение. Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие такого уровня решения", — заявил он, информирует УНИАН.

Как сообщалось ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.