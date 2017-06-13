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    Общество

    Генштаб ответил на слова Турчинова о необходимости завершить АТО

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (527)

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    Представитель Генштаба ВСУ заявил, что Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие решения о завершении АТО.
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины.

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    По словам Селезнева, решение о возможном завершении АТО принимает высшее военно-политическое руководство Украины. 

    "Решение о завершении АТО принимают не в Генеральном штабе, есть высшее военно-политическое руководство страны, которое принимает такое решение. Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие такого уровня решения", — заявил он, информирует УНИАН.

    Как сообщалось ранее, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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