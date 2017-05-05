Украина и Марш "Бессмертный полк"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В День Победы в России и во многих других странах в десятый раз пройдет общественная акция в память об участниках Великой Отечественной войны "Бессмертный полк". Это гражданская инициатива была поддержана и на Украине. В прошлом году акция "Бессмертный полк" состоялась в Киеве и в других городах, несмотря на попытки противодействия со стороны радикально настроенных националистов.

Память как вызов

Постмайданная украинская власть восприняла массовое шествие как вызов. По словам источника в столичной ветеранской организации, звучали обвинения в том, что "Бессмертный полк" — это "марш в поддержку Путина". Стало понятно, что в этот раз заявку на "Бессмертный полк", скорее всего, отклонят.

Киевские ветераны вышли из положения, подав заявку на шествие 9 мая под девизом "Никто не забыт! Ничто не забыто!". Но по сути это будет аналог "Бессмертного полка".

Участники акции в Киеве пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны, сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

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Она отметила, что акция согласована с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, "поэтому никаких провокаций не будет допущено".

Кто "раскачивает" столицу?

Что считать провокацией? Тут ясно виден глубочайший раскол в сегодняшнем украинском обществе. Когда на одном из киевских мостов появился плакат с призывом прийти на "Бессмертный полк", на странице "Наш Киев" в соцсети поместили снимок плаката, снабдив его вопросом: "Кто раскачивает столицу?".

В комментариях к посту можно прочитать безапелляционные утверждения, что это "Сталин с Гитлером" развязали Вторую мировую войну, и что надо бы пригласить "…на этот марш потомков ветеранов Вермахта".

Некоторые украинские СМИ назвали плакат "провокацией к 9 мая".

Провокацией "патриоты" считают и появившиеся в Киеве листовки с призывом поддержать акцию — похоже, их выводит из себя даже само название "Бессмертный полк" (хотя, еще раз отметим, в 2017 году акция памяти в Киеве официально называется по-другому).

Украинские националисты намерены помешать шествию 9 мая, объявив о проведении в этот день акции "Смертный полк".

"Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название "Бессмертный полк"… Не дадим красной гидре просочиться в Киев!" — заявил лидер националистической организации "Добровольческое движение ОУН" Николай Коханивский.

Власти (всецело погрузившиеся в Евровидение) в таких приготовлениях радикалов никакой угрозы, похоже, не видят. Но любому непредвзятому наблюдателю понятно, кто на самом деле "раскачивает" Киев.

"Обеспечить безопасность"

Москва тем временем призывает Киев обеспечить безопасность ветеранов и всех, кто придет праздновать День Победы.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что, по его мнению, "власти Украины должны сделать все от них зависящее, чтобы акция "Бессмертный полк" прошла в полном соответствии с законодательством, при соблюдении общественного порядка".

По его словам, "ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта мирная поминальная акция превратилась в повод для столкновений".

География "Бессмертного полка"

Несмотря на противодействие национал-радикалов и мало чем отличающихся от них властей, акция "Бессмертный полк" на Украине может состояться. Официально в Киеве это будет "аналог" с другим названием, но на улицах украинской столицы можно видеть листовки и плакаты с призывом провести Марш Бессмертного полка.

В других городах тоже не торопятся отказываться от этого названия. Так, Марш Бессмертного полка анонсирован в Херсоне.

На улицах Николаева появились листовки с призывом выйти 9 мая на Марш Бессмертного полка с портретами своих родственников, воевавших против фашистских захватчиков. Шествие на анонсировали активисты организации "Вера и Памяить" совместно с волонтерами организации "Бессмертный полк-Украина", сообщает издание "ВосходИнфо".

Листовка с призывом принять участие в Марше Бессмертного полка распространяется и в Одессе: "Одессит, помни, что назван твой город Героем! Приходи, будь достоин памяти своих предков!". В сети "Вконтакте" создана специальная страница "Бессмертный полк! Одесса".

Понятно, что "Бессмертный полк" вполне официально состоится в непризнанных республиках Донбасса. На сайте "Молодая республика" сообщается, что в прошлом году в ДНР акция объединила свыше 40 тысяч участников.

"В этом году народ Республики так же не позволит бессовестно переписать нашу историю. В каждом городе ДНР 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк. Самой масштабной она будет в Донецке", — заявили организаторы.

Напомним, Украинский институт национальной памяти предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения.

СПРАВКА. Акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

"Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции "Бессмертный полк" является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии.

В 2013 году в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 180 тысяч человек, в 2014 году их количество выросло до полумиллиона. К акции присоединились Белоруссия и Израиль. После чего гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.

9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.

По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а общая статистика по стране превысила 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония, Южная Корея.

В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России.

Только в Москве в акции участвовало более 700 тысяч граждан, а по всей России – более 24 миллионов. "Бессмертный полк" прошел по улицам 26 стран мира, объединив жителей Афин, Тель-Авива, Лондона, Таллина, Ташкента, Вильнюса, Цюриха и других городов.

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С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести, установлением мест захоронений и др.

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области.

Председатель совета движения "Бессмертный полк" – Сергей Лапенков (Томск). Сопредседатели совета "Бессмертного полка" – Игорь Дмитриев (Санкт-Петербург) и Сергей Колотовкин (Томск).

В марте 2014 года была зарегистрирована Региональная патриотическая общественная организация "Бессмертный полк – Москва".

30 сентября 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России". Среди проектов "Бессмертного полка России" – народный проект "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества", благотворительный проект "Сын полка", военно-патриотический квест "Дорогами Бессмертного полка", всероссийский пробег "Дорогами Бессмертного полка".