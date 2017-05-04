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    В мире

    Президент Туркмении победил на скачках и выиграл внедорожник

    (обновлено: )4010
    Гурбангулы Бердымухамелов на Мирасе, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд, одержал победу и получил приз заезда — ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на ахалтекинском жеребце первым преодолел дистанцию в 1,2 км и получил ключи от внедорожника.

    В субботу в Туркменистане на праздничных скачках по случаю Дня туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля —Ред.) победил президент страны.

    Конный заезд жокеев-наставников на дистанцию 1,2 километра прошел в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. Кроме президента в заезде приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада.

    Как объявил диктор на ипподроме, президентского коня – ахалтекинского жеребца темно-буланой масти Мираса (Наследство) вырастил и подготовил к скачкам внук главы государства Керимгулы Бердымухамедов, который и подвел коня к деду. Гурбангулы Бердымухамелов на Мирасе, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд, одержал победу и получил приз заезда — ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

    Глава государства передал автомобильные ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: "Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов".

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